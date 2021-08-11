Совместные военные учения России и Китая

Развернув силы совместной группировки в заданном районе, участники маневров приступили к разведке с целью выявления укрепленных пунктов условного противника.
Также были разыграны отдельные эпизоды активной части учения, которая включает в том числе проведение наземно-воздушной антитеррористической операции.
К международному учению с российской стороны привлечены мотострелковые подразделения одного из объединений Восточного военного округа, самолеты Су-30СМ армии ВВС и ПВО ВВО, а также офицеры органов управления. Особенность учения в отработке всех задач учения на бронетехнике сухопутных войск НОАК.