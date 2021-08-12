Авиация против огня: тушение пожаров в Якутии, Мордовии, Иркутской и Оренбургской областях

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Военно-транспортная авиация продолжает содействовать в тушении крупных природных пожаров в Якутии, Мордовии, Иркутской и Оренбургской областях. За минувшие сутки самолеты Ил-76 выполнили 11 вылетов, сбросив на очаги пожаров 462 тонны воды.
Помимо этого, помощь в тушении пожаров на территории Республики Саха оказывали экипажи вертолетов Ми-8 армейской авиации, которые выполнили сброс 20 тонн воды, обеспечив перевозку 25 специалистов противопожарной службы и более 500 кг грузов.
Всего за период тушения авиацией Минобороны России природных пожаров на территории Якутии, Мордовии, Иркутской, Оренбургской областей и других регионов страны экипажи ВТА выполнили 229 вылетов и сбросили 9618 тонн воды, а летчики армейской авиации – 1430 тонн воды.