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Взрыв автобуса в Воронеже: главное

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Sputnik Абхазия
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В Воронеже накануне вечером взорвался автобус, пострадали 19 человек, две женщины умерли в больнице.

Очевидцы рассказали о мощной ударной волне, осколки от взрыва перелетели через всю шестиполосную дорогу и повредили ближайшие машины. По сообщениям СМИ, предварительная версия случившегося - неисправность оборудования.

Маршрутный автобус ПАЗ, в котором находились 35 пассажиров, взорвался у торгового центра "Галерея Чижова" вечером 12 августа. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Глава ведомства Александр Бастрыкин направил в Воронеж криминалистов и следователей, расследование взяли на контроль в центральном аппарате.

В Национальном антитеррористическом комитете отрабатывают различные версии произошедшего.

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