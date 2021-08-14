Ветеран Рауф Джикирба: война помогла мне оценить жизнь

14 августа 1992 года войска Госсовета Грузии вероломно вторглись на территорию Абхазии. Грузинская армия встретила вооруженное сопротивление со стороны абхазских ополченцев и пришедших им на помощь добровольцев с Северного Кавказа и юга России.

До начала Отечественной войны народа Абхазии ветеран Рауф Джикирба был аспирантом Новосибирского исторического института.

14 августа без объявления войны Грузия напала на Абхазию. Война перевернула всю жизнь Рауфа. Он встал на защиту Родины.

"С этого момента я как будто оказался в другом измерении, перешел в другую реальность. Те планы, которые я строил, понятно уже отошли далеко. Война началась, и все. Первое ощущение - внутреннее опустошение, а затем - максимальная собранность", - рассказывает ветеран.

Рауф Джикирба в институте прошел военную кафедру, в Советской армии служил в спецназе. Определенную подготовку он уже имел.

Как признается ветеран, морально он уже был готов к войне. В университет он часто встречал бывших афганцев.

"Конечно, чувствовалось, что у них психика надломлена. Конечно, между тем, что там происходило и мирной жизнью со всеми интригами и личностными отношениями - разные вещи. Но, когда началась война, я как-то был психологически подготовлен. Поэтому, если говорить о себе, кардинально наверное война меня не поменяла. Но война мне сильно помогла оценить жизнь, она мне помогла вообще понять, что такое история", - поясняет Джикирба.