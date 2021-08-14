День памяти: 29-я годовщина начала Отечественной войны народа Абхазии

14 августа - День памяти защитников Родины, в этот день в 1992 году началась Отечественной войны народа Абхазии.

14 августа 1992 года под предлогом охраны железной дороги войска Госсовета Грузии вероломно вторглись на территорию Абхазии. Операция носила кодовое название "Меч". Председатель Верховного Совета Республики Абхазия Владислав Ардзинба по телевидению обратился к народу Абхазии с призывом встать на защиту Родины.

Ввод грузинских войск вызвал вооруженное противостояние, переросшее в кровопролитную грузино-абхазскую войну. Грузинская армия встретила вооруженное сопротивление со стороны абхазских ополченцев и пришедших им на помощь добровольцев с Северного Кавказа и юга России.

Война длилась 413 дней и ночей. Победа Абхазии над Грузией была одержана 30 сентября 1993 года. В ходе войны почти полностью была разрушена промышленность и курортная инфраструктура республики, нанесен невосполнимый ущерб науке, искусству и культуре.