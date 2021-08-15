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Любовь и лошади Отара Чанба: как житель Лыхны возводит апацхи и воспитывает скакунов

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© Видео Адгур Авидзба, Акоп Кущян
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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210815/1033032016/Lyubov-i-loshadi-Otara-Chanba-kak-zhitel-Lykhny-vozvodit-apatskhi-i-vospityvaet-skakunov.html

Пенсионер из села Лыхны Гудаутского района Отар Чанба вместе с другом Гурамом Тания показали, как наездник приезжает в гости и хозяева его встречают.

Отару Чанба из села Лыхны Гудаутского района 72 года и большую часть своей жизни он посвятил конному спорту, а также строительству абхазских национальных кухонь.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Марадона на коне: как пенсионер из Лыхны скачет верхом и строит апацхи

Конный спортом Отар Чанба занялся еще в подростковом возрасте. С годами он добился званий мастера спорта СССР и Заслуженного тренера Абхазии.

На свой возраст Отар себя не ощущает. Ловко взбирается в седло и лихо скачет верхом. Наш герой и его сосед и друго Гурам Тания показали корреспондентам Sputnik небольшое импровизированное шоу о том, как наездник приезжает в гости верхом на коне и как его встречают в абхазском дворе.

Чанба также занимается строительством апацх (абхазская национальная кухня – прим.). За 50 лет этой деятельности он возвел более 30 таких строений. В построенной пять лет назад для своей семьи апацхе , на самых видных местах висят награды, завоеванные в период существования Советского союза и после ее развала. Среди них есть кубки за первые и призовые места, десятки медалей и грамот.

Отара за скорость на поле, точные броски в конном футболе и ловкость прозвали Марадоной. Он был одним из немногих, кто мог забить мяч в ворота соперника, стоя у своих ворот. Одной из главных достижений в спортивной карьере он считает победу в

Чемпионате СССР в составе сборной Грузии, который прошел в Нальчике в 1978 году.

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