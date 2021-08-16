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Потоп и эвакуация: как МЧС помогало жителям подтопленных домов в Сухуме
Проливные дожди привели к подтоплениям в Сухуме ночью 16 августа, из берегов вышла река Басла. Сотрудникам МЧС пришлось частично эвакуировать людей.
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2021-08-16T11:33Z
Проливные дожди привели к подтоплениям в Сухуме ночью 16 августа, из берегов вышла река Басла. Сотрудникам МЧС пришлось частично эвакуировать людей.
Подтопления нанесли серьезный ущерб домовладениям и личному автотранспорту на улицах Чанба, Щеглова, Шотландская, Ашхацава, Конфедератов, Академика Марра, Бегуа, в районе зданий Кабинета министров и МВД.
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Sputnik / Томас Тхайцук
Сотрудникам ведомства пришлось провести частичную эвакуацию граждан из подтопленных домов, а затем приступить к промывке дорог и тротуаров от нанесенного потоками воды ила и мусора.
За последний месяц сильные ливни уже в третий раз становятся причиной подтопления частных владений по всей республике.
Так, ливневые дожди обрушились на Абхазию в ночь на 27 июля, в результате несколько рек вышли из берегов и подтопили дома жителей близлежащих домов, из-за повреждения насосных станций часть Сухума и Гулрыпшский район остались без воды.
4 июля штормовой ветер и ливень нанесли значительный урон всем районам республики, в том числе столице.