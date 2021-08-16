11:55 16 Августа 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.47
  • EUR86.22
Поиск
Видео

Потоп и эвакуация: как МЧС помогало жителям подтопленных домов в Сухуме

Получить короткую ссылку
47 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Видео МЧС РА
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/08/10/1033044207.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210816/1033044393/Potop-i-evakuatsiya-kak-MChS-pomogalo-zhitelyam-podtoplennykh-domov-v-Sukhume.html
Потоп и эвакуация: как МЧС помогало жителям подтопленных домов в Сухуме
Проливные дожди привели к подтоплениям в Сухуме ночью 16 августа, из берегов вышла река Басла. Сотрудникам МЧС пришлось частично эвакуировать людей.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=4148170&type=mp4
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/08/10/1033044207.jpg
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/08/10/1033044215.jpg
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/08/10/1033044208.jpg
PT1M12S
2021-08-16T11:33Z

Проливные дожди привели к подтоплениям в Сухуме ночью 16 августа, из берегов вышла река Басла. Сотрудникам МЧС пришлось частично эвакуировать людей.

Подтопления нанесли серьезный ущерб домовладениям и личному автотранспорту на улицах Чанба, Щеглова, Шотландская, Ашхацава, Конфедератов, Академика Марра, Бегуа, в районе зданий Кабинета министров и МВД.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Часть Сухума осталась без света из-за непогоды

Сотрудникам ведомства пришлось провести частичную эвакуацию граждан из подтопленных домов, а затем приступить к промывке дорог и тротуаров от нанесенного потоками воды ила и мусора.

За последний месяц сильные ливни уже в третий раз становятся причиной подтопления частных владений по всей республике.

Так, ливневые дожди обрушились на Абхазию в ночь на 27 июля, в результате несколько рек вышли из берегов и подтопили дома жителей близлежащих домов, из-за повреждения насосных станций часть Сухума и Гулрыпшский район остались без воды.

4 июля штормовой ветер и ливень нанесли значительный урон всем районам республики, в том числе столице.

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Скакуны, апацхи и мастерская: работа и жизнь Отара Чанба из Лыхны
Потоп и эвакуация: как МЧС помогало жителям подтопленных домов в Сухуме
Добыть дичь: охота в Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться