Потоп и эвакуация: как МЧС помогало жителям подтопленных домов в Сухуме

Проливные дожди привели к подтоплениям в Сухуме ночью 16 августа, из берегов вышла река Басла. Сотрудникам МЧС пришлось частично эвакуировать людей.

Подтопления нанесли серьезный ущерб домовладениям и личному автотранспорту на улицах Чанба, Щеглова, Шотландская, Ашхацава, Конфедератов, Академика Марра, Бегуа, в районе зданий Кабинета министров и МВД.

Сотрудникам ведомства пришлось провести частичную эвакуацию граждан из подтопленных домов, а затем приступить к промывке дорог и тротуаров от нанесенного потоками воды ила и мусора.

За последний месяц сильные ливни уже в третий раз становятся причиной подтопления частных владений по всей республике.

Так, ливневые дожди обрушились на Абхазию в ночь на 27 июля, в результате несколько рек вышли из берегов и подтопили дома жителей близлежащих домов, из-за повреждения насосных станций часть Сухума и Гулрыпшский район остались без воды.

4 июля штормовой ветер и ливень нанесли значительный урон всем районам республики, в том числе столице.