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Боевая галера: традиционное абхазское судно на Рице

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© Видео Адгур Авидзба, Акоп Кущян
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Sputnik Абхазия
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Презентация построенной в Петрозаводске по заказу дирекции этнопарка "Апсны" реплики абхазской боевой галеры, состоялась на озере Рица в воскресенье 15 августа.

Реплику боевой галеры абхазского и черкесского народа доставили на озеро Рица 5 августа. Она была построена на верфи "Варяг" в Петрозаводске. Постоянной гаванью национального судна стала бухта государственной Сталинской дачи.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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В воскресенье 15 августа там прошла церемония презентации и всем желающим предоставили возможность бесплатно прокатиться на судне. Выстроилась очередь, и экипажу корабля, состоящему из трех человек, пришлось сделать несколько рейсов по просторам озера Рица.

До дня презентации экипаж совершил три выхода и прокатил около 50 человек.

На галере установлены два электрических мотора, которых питает четыре аккумулятора. Может развивать скорость до 14 километров в час. Также судном можно управлять веслами. Вместимость судна составляет 25 человек. На ней смогут путешествовать по водам озера туристы и жители Абхазии.

Автор чертежей традиционной галеры абхазов - художник Батал Джапуа. Заказчиком выступило руководство этнографического парка "Апсны".

 

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