Момент падения самолета Ил-112В в Подмосковье

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В Подмосковье рядом с военным аэродромом Кубинка потерпел крушение российский транспортный самолет Ил-112В.
На кадрах видео заметно, как в полете у воздушного судна загорелся правый двигатель. После возгорания самолет не смог дотянуть до посадочной полосы.
На борту находились три члена экипажа, по предварительной информации за штурвалом Ил-112В был летчик-испытатель, герой России Николай Куимов.
По сообщениям СМИ, все члены экипажа погибли.