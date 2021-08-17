Момент падения самолета Ил-112В в Подмосковье

В Подмосковье рядом с военным аэродромом Кубинка потерпел крушение российский транспортный самолет Ил-112В.

На кадрах видео заметно, как в полете у воздушного судна загорелся правый двигатель. После возгорания самолет не смог дотянуть до посадочной полосы.

На борту находились три члена экипажа, по предварительной информации за штурвалом Ил-112В был летчик-испытатель, герой России Николай Куимов.

По сообщениям СМИ, все члены экипажа погибли.