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ФСБ накрыла ячейку "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* в Крыму

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Силовики разгромили ячейку запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* в Крыму, задержаны два главаря и три активных участника.

По данным ФСБ, эти люди вели "антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания "всемирного халифата" и направленную на насильственное свержение действующей власти и разрушение светских институтов.

Им вменяется распространение террористической идеологии и вербовку местных мусульман. Изъяты пропагандистские материалы.

"Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*) признана террористической во многих странах, в России ее деятельность запрещена с 2003 года.

Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "всемирного исламского халифата". Членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, их уже ловили в Крыму.

*Террористическая организация, запрещена в России.

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