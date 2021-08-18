ФСБ накрыла ячейку "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* в Крыму

По данным ФСБ, эти люди вели "антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания "всемирного халифата" и направленную на насильственное свержение действующей власти и разрушение светских институтов.
Им вменяется распространение террористической идеологии и вербовку местных мусульман. Изъяты пропагандистские материалы.
"Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*) признана террористической во многих странах, в России ее деятельность запрещена с 2003 года.
Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "всемирного исламского халифата". Членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, их уже ловили в Крыму.
*Террористическая организация, запрещена в России.