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Мобильная помощь: российский госпиталь развернут в Сухуме и готов к приему пациентов

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Мобильный госпиталь Министерства обороны России прибыл в Абхазию во второй раз для помощи в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией.

Медики и военнослужащие прибыли в Абхазию из Буденновска, преодолев 800 километров. В Сухуме госпиталь приступил к развертыванию уже 18 августа, и с 18:00 готов принять первых пациентов.

Госпиталь оснащен современным оборудованием и необходимыми лекарствами. На улице в пневмокаркасных надувных палатках будут организованы приемный пункт, лаборатория, кабинет УЗИ, рентген-кабинет.

Оборудован мобильный госпиталь и 11 аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, анализаторами крови.

Всего госпиталь рассчитан на 100 койко-мест, но при необходимости есть возможность оборудовать еще 50 мест. 46 из 100 мест оборудованы кислородным обеспечением.

В Абхазию в составе госпиталя приехали около 100 военнослужащих и медицинских работников и около 30 единиц военной техники. Сотрудники госпиталя будут проживать на территории Государственной дачи недалеко от пансионата "Айтар". Министр здравоохранения Эдуард Бутба отметил, что будет более подробно обсуждать схему маршрутизации пациентов с руководством госпиталя.

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