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Сергей Шойгу лично опробовал трассу конкурса "Танковый биатлон"

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210819/1033065899/Sergey-Shoygu-lichno-oproboval-trassu-konkursa-Tankovyy-biatlon.html

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в преддверии начала "Армейских международных игр – 2021" лично опробовал трассу самого зрелищного конкурса "Танковый биатлон", управляя танком Т-80БВМ.

В подмосковном Алабине, где с 22 августа открываются "Армейские международные игры-2021", глава военного ведомства Сергей Шойгу проехал на новом российском танке Т-80БВМ подготовленную для состязаний танковых экипажей трассу протяженностью свыше четырех километров.

© Foto / Vadim Savitskiy
Команда из Абхазии выступит на конкурсе "Танковый биатлон" АрМИ-2021

По итогам проверки трассы Сергей Шойгу высоко оценил готовность инфраструктуры полигона в Алабине к проведению АРМИ-2021 и пожелал успеха в соревнованиях российским экипажам боевых машин.

Конкурс Армейских международных игр "Танковый биатлон" в 2021 году пройдет на полигоне Алабино с 22 августа по 4 сентября, в нем примут участие команды более чем из 20 стран.

Команда Абхазии выступит вместе с Мали во втором дивизионе конкурса "Танковый биатлон" Армейских международных игр – 2021

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