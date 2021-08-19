"Лена, а "П" не помнишь как?": что люди знают о ГКЧП

19 августа 1991 года вошло в историю как августовский путч. В тот день состоялась попытка сместить Михаила Горбачева с поста президента СССР и поменять проводимый им курс.

Про августовский путч в Абхазии помнят, но не все. Кто-то события связанные с развалом Советского Союза оценивает негативно, для кого-то напротив, так как это событие позволило республике стать независимым государством.

Многие не могли дословно расшифровать аббревиатуру ГКЧП, но хорошо помнят то время. Среди участников опроса были и те, кто не знает про комитет и в целом не интересуется историческими процессами.

Августовскому путчу 1991 года предшествовал новоогаревский процесс. Он предполагал формирование нового союзного договора из-за назревшего кризиса между союзными республиками СССР. Новоогаревскому проекту не суждено было получить завершение.

В ночь с 18 на 19 августа 1991 года представители высшего руководства СССР, не согласные с политикой реформ Михаила Горбачева и проектом нового Союзного договора, создали Государственный Комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) в СССР.

Сопротивление путчистам возглавили президент РСФСР Борис Ельцин и руководство России. Ельцин подписал указы № 59 и №61, в которых создание ГКЧП было квалифицировано как попытка государственного переворота; союзные органы исполнительной власти, включая силовые структуры, были переподчинены президенту РСФСР.Путчисты не выполнили свой замысел, получилось так, что их самих арестовали, путч провалился.