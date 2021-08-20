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Подготовка участников конкурса "Авиадартс" АрМИ-2021

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Открытие Международного конкурса по воздушной выучке летных экипажей "Авиадартс-2021" состоится 22 августа 2021 года.

Летчики из России, Республики Беларусь и Китая, участвующие в международном конкурсе "Авиадартс-2021" АрМИ-2021, выполнили первые полеты на полигоне Дубровичи в Рязанской области.

Экипажи отработали взлеты и посадки на аэродроме Дягилево, изучили маршруты и воздушные трассы в зоне проведения соревнований, а также районы предстоящих этапов конкурса: "техника пилотирования", "воздушная разведка", "навигация" и другие.

В полетах были задействованы самолеты J-10 и J-16, H-6, Y-9, и Y-20 Народно-освободительной армии Китая, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-8 и Ми-24 ВВС Республики Беларусь, истребители Су-35С, Су-34, вертолеты Ми-28Н и Ка-52 ВКС России и другие типы авиационной техники.

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