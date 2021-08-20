Испорченная мебель и грязь кругом: последствия потопа в Сухуме

В ночь с 15 на 16 августа в Сухуме выпало большое количество осадков, пострадала центральная часть столицы, район Турбазы и несколько других улиц.

В результате проливных дождей, несколько рек вышли из берегов и подтопили дома жителей, вода испортила электроприборы и мебель.

Одна из сухумских улиц, которая пострадала от потопа – "Набережная Беслетки" на Турбазе. Во дворе дома Марины Зарандия стоит мебель, которая сушится на солнце, члены семьи отмывают от грязи столы, стулья, диваны. А линия на стенах внутри дома говорит о том, что воды во время потопа было практический с человеческий рост. После наводнения, которая произошла в конце июля, на первом этаже дома шла замена напольного покрытия, успели положить кафель только на кухне.

Подобные происшествия случались и раньше, и до тех пор, пока не будет построена дамба, река Басла будет выходить из берегов и наносить ущерб жителям, подчеркнула Марина Зарандия.

Второй потоп, по словам Зарандия оказался сильнее, уровень воды был намного выше, она не берется оценивать сумму ущерба, но судя по неработающим стиральной машине, телевизору, электрической духовке и другим приборам, семейный бюджет получил

Поднявшаяся вода не только нанесла ущерб имуществу жителей, но и угрожала их жизни и здоровью. Житель Турбазы Рауль Шинкуба с супругой оказался в ловушке на первом этаже собственного дома. Когда через зарешеченное окно он заметил поток воды во дворе, попытался открыть входную железную дверь, но сделать этого не смог, так как течение было слишком сильным.

Другого пути выйти не было, тем временем вода в комнате стала подниматься, не найдя другого выхода супруги забрались на стол, где просидели до рассвета, когда вода стала постепенно убывать.

За последний месяц сильные ливни три раза становились причиной подтопления частных владений по всей республике.Так, ливневые дожди обрушились на Абхазию в ночь на 27 июля, в результате несколько рек вышли из берегов и подтопили дома жителей близлежащих домов, из-за повреждения насосных станций часть Сухума и Гулрыпшский район остались без воды. 4 июля штормовой ветер и ливень нанесли значительный урон всем районам республики, в том числе столице.



