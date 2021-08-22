Аэропорт Кабула: толпы людей и американские военные на огневой позиции

Аэропорт Кабула закрывается на 48 часов, а у его ворот собрались тысячи человек, желающих покинуть страну.

Аэропорт Кабула прекратит работу на 48 часов, чтобы вывезти людей, находящихся на его территории. У ворот образовалась давка, и, по сообщениям СМИ, есть погибшие.

В последние дни сотни афганцев пытаются попасть в аэропорт Кабула, чтобы покинуть страну после прихода к власти талибов. Западные СМИ сообщали, что для поддержания порядка американские военные время от времени стреляют в воздух. В Сети также появляются кадры, где женщины, которым не удается пробраться в аэропорт, передают своих детей американским военным для их эвакуации.