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Аэропорт Кабула: толпы людей и американские военные на огневой позиции

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210822/1033082451/Aeroport-Kabula-tolpy-lyudey-i-amerikanskie-voennye-na-ognevoy-pozitsii.html

Аэропорт Кабула закрывается на 48 часов, а у его ворот собрались тысячи человек, желающих покинуть страну.

Аэропорт Кабула прекратит работу на 48 часов, чтобы вывезти людей, находящихся на его территории. У ворот образовалась давка, и, по сообщениям СМИ, есть погибшие.

В последние дни сотни афганцев пытаются попасть в аэропорт Кабула, чтобы покинуть страну после прихода к власти талибов. Западные СМИ сообщали, что для поддержания порядка американские военные время от времени стреляют в воздух. В Сети также появляются кадры, где женщины, которым не удается пробраться в аэропорт, передают своих детей американским военным для их эвакуации.

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