В России отмечают день флага

https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/08/16/1033082994.png
Sputnik Абхазия
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo.png
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210822/1033083355/V-Rossii-otmechayut-den-flaga-.html
22 августа в России отмечают День государственного флага, по всей стране проходят акции и флешмобы с триколором.
Ровно 30 лет назад российский триколор получил официальный статус. 22 августа 1991 года над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом.
Праздник был установлен указом президента России в августе 1994 года.