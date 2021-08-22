В России отмечают день флага

22 августа в России отмечают День государственного флага, по всей стране проходят акции и флешмобы с триколором.

Ровно 30 лет назад российский триколор получил официальный статус. 22 августа 1991 года над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом.

Праздник был установлен указом президента России в августе 1994 года.