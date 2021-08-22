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В подмосковном Алабино стартовали VII Армейские международные игры

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В подмосковном Алабино стартовал самый первый и самый зрелищный конкурс Армейских международных игр (АрМИ) "Танковый биатлон".

"Танковый биатлон" пройдет с 22 августа по 4 сентября 2021 года. Он включает в себя этап "Индивидуальная гонка", полуфинальные и финальные эстафеты.

Конкурс "Танковый биатлон" стал родоначальником АрМИ: в 2013 году впервые сборные четырех стран России, Армении, Белоруссии и Казахстана встретились на полигоне Алабино и определили лучшую команду среди танкистов.

В этом году в конкурсе принимают участие 19 сборных, которые разбиты на два дивизиона. В первом дивизионе 11 сборных: победители и призеры 2020 года – Россия, Китай, Белоруссия, а также сборные, показавшие лучшие результаты в предыдущее годы – Азербайджан, Казахстан, Монголия, Узбекистан, Сербия, Венесуэла, Сирия и победитель второго дивизиона 2020 года сборная Вьетнама.

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