Путин дал старт закладке кораблей и подлодок на форуме "Армия-2021"

Президент России Владимир Путин на форуме "Армия-2021" дал команду на закладку боевых кораблей для Военно-морского флота.

Корабли построят в Северодвинске на АО "Севмаш", в Санкт-Петербурге на АО "Адмиралтейские верфи" и ПАО "Амурский судостроительный завод" в Комсомольске-на-Амуре".

"Уверен, что рабочие, инженеры, военные моряки <...> на отлично справятся с поставленными задачами", — отметил глава государства.

Ранее он рассказал о наращивании потенциала ВМФ, который должен пополниться двумя современными кораблями ближней морской зоны и четырьмя подлодками, в том числе двумя атомными ракетоносцами.

Путин также подчеркнул, что, несмотря на пандемию, Россия соблюдает обязательства по поставкам за рубеж, и выразил надежду, что иностранные гости проявят интерес к представленным на форуме образцам.