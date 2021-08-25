Без крыши: что происходит в сухумской многоэтажке во время дождей

4 июля на Абхазию обрушился штормовой ветер и ливень, которые нанесли значительный урон всем районам республики, в том числе столице.

В начале июля по республике прошелся сильный ураган, он сорвал крыши домов, повалил множество деревьев, которые перекрыли дороги и повредили линии электропередач.

Если с поваленными деревьями и восстановлением подачи электричества справились относительно быстро, то ситуация с новой кровлей домов не такая радужная. Несмотря на то, что значительная часть домов уже накрыта, проблемы остаются.

Большие сложности испытывают жители дома 19 по улице Гумистинская в Новом районе Сухума. В пятиэтажном многоквартирном доме сорвало крышу частично, но это стало причиной того, что три квартиры, расположенные на последнем этаже, заливает водой при каждом дожде.

Ущерб от урагана, который прошел в столице 4 июля, только по многоквартирным домам, согласно проведенным экспертизам, составляет около 40 миллионов рублей, отмечал на встрече с премьер-министром Александром Анкваб глава администрации Сухума Беслан Эшба.