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Без крыши: что происходит в сухумской многоэтажке во время дождей

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© Видео Адгур Авидзба, Акоп Кущян
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/08/19/1033101138.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210825/1033101285/Bez-kryshi-chto-proiskhodit-v-sukhumskoy-mnogoetazhke-vo-vremya-dozhdey.html

4 июля на Абхазию обрушился штормовой ветер и ливень, которые нанесли значительный урон всем районам республики, в том числе столице.

В начале июля по республике прошелся сильный ураган, он сорвал крыши домов, повалил множество деревьев, которые перекрыли дороги и повредили линии электропередач.

© Sputnik / Акоп Кущян
Дождь в квартире: как живут в сухумском доме после июльского урагана

Если с поваленными деревьями и восстановлением подачи электричества справились относительно быстро, то ситуация с новой кровлей домов не такая радужная. Несмотря на то, что значительная часть домов уже накрыта, проблемы остаются.

Большие сложности испытывают жители дома 19 по улице Гумистинская в Новом районе Сухума. В пятиэтажном многоквартирном доме сорвало крышу частично, но это стало причиной того, что три квартиры, расположенные на последнем этаже, заливает водой при каждом дожде.

Ущерб от урагана, который прошел в столице 4 июля, только по многоквартирным домам, согласно проведенным экспертизам, составляет около 40 миллионов рублей, отмечал на встрече с премьер-министром Александром Анкваб глава администрации Сухума Беслан Эшба.

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