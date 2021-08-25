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ФСБ опубликовала видео задержания участников террористической ячейки

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ФСБ России публикует видео задержания в Москве, Новосибирской области, Якутске и Красноярском крае 31 и участника межрегиональной структуры террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*.

Члены ячеек вербовали рекрутов и отправляли их в зоны боевых действий, а также финансировали деятельность террористов, находящихся в Сирии.

У задержанных изъяли запрещенную религиозную литературу, пропагандистские видеоматериалы, а также средства связи, электронные носители информации и банковские карты.

Возбуждены уголовные дела.

*"Катиба Таухид валь-Джихад" — организация признана террористической

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