ФСБ опубликовала видео задержания участников террористической ячейки

ФСБ России публикует видео задержания в Москве, Новосибирской области, Якутске и Красноярском крае 31 и участника межрегиональной структуры террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*.

Члены ячеек вербовали рекрутов и отправляли их в зоны боевых действий, а также финансировали деятельность террористов, находящихся в Сирии.

У задержанных изъяли запрещенную религиозную литературу, пропагандистские видеоматериалы, а также средства связи, электронные носители информации и банковские карты.

Возбуждены уголовные дела.

*"Катиба Таухид валь-Джихад" — организация признана террористической