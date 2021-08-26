Россия эвакуирует людей из Афганистана, где талибы захватили власть

Российские самолеты c эвакуированными из Афганистана приземлились в Подмосковье.
Для эвакуации использовали авиагруппу из четырех самолетов военно-транспортной авиации.
"Талибан"* в середине лета провел стремительное наступление и отбил у правительственных войск большую часть Афганистана. Единственной неподконтрольной мятежникам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов по площади и населению.
Представитель политофиса организации Мухаммед Наим заявил, что двадцатилетняя война в Афганистане окончена.
*Движение запрещено в России