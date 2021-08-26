Россия эвакуирует людей из Афганистана, где талибы захватили власть

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Геополитика и имидж России: историк рассказал, что послужило признанию Абхазии Тринадцать лет назад, 26 августа 2008 года, Российская Федерация признала независимость Абхазии и Южной Осетии. 57

Аслан Бжания поздравил народ Абхазии с Днем признания независимости республики Тринадцать лет назад, 26 августа 2008 года, Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, этот день объявлен в обеих странах государственным праздником. 171