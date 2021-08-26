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Россия эвакуирует людей из Афганистана, где талибы захватили власть

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Sputnik Абхазия
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Россия привезла из захваченного талибами Кабула более 500 своих граждан, а также стран ОДКБ и Украины.

Российские самолеты c эвакуированными из Афганистана приземлились в Подмосковье.

Для эвакуации использовали авиагруппу из четырех самолетов военно-транспортной авиации.

"Талибан"* в середине лета провел стремительное наступление и отбил у правительственных войск большую часть Афганистана. Единственной неподконтрольной мятежникам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов по площади и населению.

Представитель политофиса организации Мухаммед Наим заявил, что двадцатилетняя война в Афганистане окончена.

*Движение запрещено в России

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