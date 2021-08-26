Преодоление полосы препятствий на конкурсе "Морской десант" АрМИ 2021

Команда России дважды обновила рекорд на полосе препятствий конкурса "Морской десант" на играх АрМИ-2021.

Два отделения морских пехотинцев прошли трассу за 8 минут 23 секунды и за 8 минут ровно, улучшив результаты всеармейского этапа более чем на 40 секунд. Замкнуло тройку лидеров отделение Китайской Народной Республики.

Полоса препятствий включает около 20 препятствий, свойственных задачам подразделений морской пехоты. Старт проводился одновременно для двух команд, в очередности, установленной жеребьевкой.

Международные армейские игры "АрМИ-2021" проходят с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств.