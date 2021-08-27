Триумф команды России на конкурсе "Отличники войсковой разведки" АрМИ-2021

На международном конкурсе войсковых разведчиков команда России установила рекорд по времени прохождения самого сложного этапа конкурса – "Тропа разведчика", преодолев его за 41,04 минуты.

Впервые за всю историю конкурса "Отличники войсковой разведки" Армейских международных игр его участники преодолевали сухопутную милю (1,6 км) перед "Тропой разведчика".

Конкурс "Отличники войсковой разведки" Армейских международных игр-2021 проходит с 22 августа по 4 сентября на базе учебного комплекса Новосибирского высшего войскового командного училища (НВВКУ). В нем принимают участие шесть основных команд из России, Китая, Южной Осетии, Белоруссии, Узбекистана и Индии в полном составе, а также восемь одиночных — это команды Республики Конго, Буркина-Фасо, Мозамбика, ЮАР, Таджикистана, Камеруна, Королевства Эсватини.