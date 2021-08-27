Триумф команды России на конкурсе "Отличники войсковой разведки" АрМИ-2021

Впервые за всю историю конкурса "Отличники войсковой разведки" Армейских международных игр его участники преодолевали сухопутную милю (1,6 км) перед "Тропой разведчика".
Конкурс "Отличники войсковой разведки" Армейских международных игр-2021 проходит с 22 августа по 4 сентября на базе учебного комплекса Новосибирского высшего войскового командного училища (НВВКУ). В нем принимают участие шесть основных команд из России, Китая, Южной Осетии, Белоруссии, Узбекистана и Индии в полном составе, а также восемь одиночных — это команды Республики Конго, Буркина-Фасо, Мозамбика, ЮАР, Таджикистана, Камеруна, Королевства Эсватини.