Что происходит в Афганистане: ИГ* взрывает Кабул, США собираются мстить бомбами

Число жертв в результате взрывов в районе аэропорта Кабула растет. По последним данным, количество погибших перевалило за 100, а раненых – больше 1300.

Среди погибших есть иностранцы, в том числе американские военнослужащие.

Серия атак произошла вечером 26 августа. Через аэропорт Кабула сейчас идет эвакуация местных жителей и иностранцев, которые захотели покинуть Афганистан после того, как власть в стране захватили боевики движения “Талибан”*.

Кто стоит за атаками в Кабуле? Как Байден обещает мстить Афганистану за гибель американцев? И кто противостоит талибам в Панджшере? Смотрите в нашем видео. * Террористическая организация, запрещенная в России.