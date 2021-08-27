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Что происходит в Афганистане: ИГ* взрывает Кабул, США собираются мстить бомбами

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© Видео Ruptly / Associated Press / Aśvaka - News Agency
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210827/1033114079/Chto-proiskhodit-v-Afganistane-IG-vzryvaet-Kabul-SShA-sobirayutsya-mstit-bombami.html

Число жертв в результате взрывов в районе аэропорта Кабула растет. По последним данным, количество погибших перевалило за 100, а раненых – больше 1300.

Среди погибших есть иностранцы, в том числе американские военнослужащие.

Серия атак произошла вечером 26 августа. Через аэропорт Кабула сейчас идет эвакуация местных жителей и иностранцев, которые захотели покинуть Афганистан после того, как власть в стране захватили боевики движения “Талибан”*.

Кто стоит за атаками в Кабуле? Как Байден обещает мстить Афганистану за гибель американцев? И кто противостоит талибам в Панджшере? Смотрите в нашем видео. * Террористическая организация, запрещенная в России.

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