Десантирование парашютным способом аэромобильного госпиталя

Десантирование состоялось в ходе тактико-специального учения с военным госпиталем Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения в Ивановской и Костромской областях.

Личный состав с вооружением, военной и специальной техникой, медицинским оборудованием и системами жизнеобеспечения погрузился в самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России. 17 военно-транспортных самолетов подняли в небо около 160 военнослужащих с техникой и оборудованием.

Преодолев чуть более 100 километров, самолеты Ил-76 за 30 минут успешно десантировали на площадку приземления "Будихино" в Костромской области около 160 военнослужащих медицинского персонала госпиталя, 14 единиц бронетанковой и автомобильной техники (5 единиц бронетранспортеров десантных БТР-Д, бронированная ремонтно-эвакуационная машина десантная БРЭМ-Д, авиадесантируемый топливозаправщик ТЗ-2-66Д, 6 санитарных автомобилей УАЗ-3962, электростанция ЭСД-30-Т/400) и 25 платформ П-7 с грузами, из которых 24 платформы с медицинским имуществом и оборудованием и 1 платформа с продовольствием.