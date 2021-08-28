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Десантирование парашютным способом аэромобильного госпиталя

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210828/1033115810/Desantirovanie-parashyutnym-sposobom-aeromobilnogo-gospitalya.html

Воздушно-десантные войска России впервые осуществили десантирование парашютным способом аэромобильного госпиталя.

Десантирование состоялось в ходе тактико-специального учения с военным госпиталем Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения в Ивановской и Костромской областях.

Личный состав с вооружением, военной и специальной техникой, медицинским оборудованием и системами жизнеобеспечения погрузился в самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России. 17 военно-транспортных самолетов подняли в небо около 160 военнослужащих с техникой и оборудованием.

Преодолев чуть более 100 километров, самолеты Ил-76 за 30 минут успешно десантировали на площадку приземления "Будихино" в Костромской области около 160 военнослужащих медицинского персонала госпиталя, 14 единиц бронетанковой и автомобильной техники (5 единиц бронетранспортеров десантных БТР-Д, бронированная ремонтно-эвакуационная машина десантная БРЭМ-Д, авиадесантируемый топливозаправщик ТЗ-2-66Д, 6 санитарных автомобилей УАЗ-3962, электростанция ЭСД-30-Т/400) и 25 платформ П-7 с грузами, из которых 24 платформы с медицинским имуществом и оборудованием и 1 платформа с продовольствием.

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