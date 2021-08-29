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Открытие форума "Армия-2021" в Севастополе

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210829/1033119879/Otkrytie-foruma-Armiya-2021-v-Sevastopole.html

В Севастополе состоялось открытие Международного военно-технического форума "Армия-2021", который проходит в Крыму впервые.

На кадрах, опубликованных на RT, — реконструкции сражений XVIII—XIX веков и времён Великой Отечественной войны, современная контртеррористическая операция, а также демонстрационные заезды военной техники и пролёты истребителей и вертолетов.

В форуме принимают участие более 1,5 тысячи промышленных предприятий и организаций.

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