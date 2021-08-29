21:13 29 Августа 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.99
  • EUR87.03
Поиск
Видео

Беженка из Афганистана родила в самолете

Получить короткую ссылку
18 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео РИА
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/08/1d/1033121031.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210829/1033121145/Bezhenka-iz-Afganistana-rodila-v-samolete.html

Афганская беженка родила девочку на борту самолета, летевшего в Великобританию.

Врачей среди пассажиров не оказалось, и роды принимали члены экипажа. Девочку назвали Хавва. Ни матери, ни ребенку ничего не угрожает.

"Талибан"* в середине лета провел стремительное наступление и отбил у правительственных войск большую часть Афганистана. Единственной неподконтрольной мятежникам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов по площади и населению.

Представитель политофиса организации Мухаммед Наим заявил, что двадцатилетняя война в Афганистане окончена.

*Движение запрещено в России

 

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Военные новинки на выставке "Армия-2021"
Беженка из Афганистана родила в самолете
Какие страны и когда признали независимость Абхазии
Семь признаний Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться