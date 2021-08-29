Беженка из Афганистана родила в самолете

Врачей среди пассажиров не оказалось, и роды принимали члены экипажа. Девочку назвали Хавва. Ни матери, ни ребенку ничего не угрожает.

"Талибан"* в середине лета провел стремительное наступление и отбил у правительственных войск большую часть Афганистана. Единственной неподконтрольной мятежникам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов по площади и населению.

Представитель политофиса организации Мухаммед Наим заявил, что двадцатилетняя война в Афганистане окончена.

*Движение запрещено в России