Реки вспять и миллион человек без света: в США бушует ураган "Ида"

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В США разбушевался ураган "Ида", оставив почти миллион домов без электричества в штате Луизиана. Скорость ветра превышает 240 километров в час.
Полностью обесточен самый густонаселенный город Луизианы – Новый Орлеан, там объявлена угроза наводнения.
Ураган обратил вспять реку Миссисипи в ее нижнем течении.
Власти сообщают о "катастрофических разрушениях". Президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии в штате. По данным СМИ, погиб минимум один человек.
Ровно 16 лет назад на регион обрушился ураган "Катрина", унесший жизни около 1,8 тысяч человек