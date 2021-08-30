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Реки вспять и миллион человек без света: в США бушует ураган "Ида"

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210830/1033123243/Reki-vspyat-i-million-chelovek-bez-sveta-v-SShA-bushuet-uragan-Ida.html

В США разбушевался ураган "Ида", оставив почти миллион домов без электричества в штате Луизиана. Скорость ветра превышает 240 километров в час.

Полностью обесточен самый густонаселенный город Луизианы – Новый Орлеан, там объявлена угроза наводнения.

Ураган обратил вспять реку Миссисипи в ее нижнем течении.

Власти сообщают о "катастрофических разрушениях". Президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии в штате. По данным СМИ, погиб минимум один человек.

Ровно 16 лет назад на регион обрушился ураган "Катрина", унесший жизни около 1,8 тысяч человек

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