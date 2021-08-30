Ликвидация лесных пожаров в Якутии

Cводный отряд инженеров Восточного военного округа участвует в ликвидации лесных пожаров в Якутии.

За прошедшие сутки сводный отряд ВВО в районе поселка Бясь-Кюёль оборудовал 200-метровый участок минерализованной полосы, общая ее протяженность составила свыше 8,5 километров.

Также военнослужащие оказывают помощь местному населению в вывозе мусора сгоревших зданий и построек. Всего совершено 11 машинорейсов, вывезено порядка 7 тонн мусора.

Работы по тушению продолжаются в четырех районах Якутии, где горит свыше 350 тысяч гектаров леса, за последние сутки в регионе ликвидировано четыре природных пожара на площади более 4 тысяч гектаров.

Всего в регионе действуют 35 лесных пожаров на площади 356 252 гектаров.

На ликвидацию последствий лесных пожаров прибывают волонтеры со всей России, они будут сажать деревья в рамках акции "Сохраним лес".