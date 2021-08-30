21:13 30 Августа 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.57
  • EUR86.81
Поиск
Видео

Ликвидация лесных пожаров в Якутии

Получить короткую ссылку
8 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео Минобороны России
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/08/1e/1033126101.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210830/1033126202/Likvidatsiya-lesnykh-pozharov-v-Yakutii.html

Cводный отряд инженеров Восточного военного округа участвует в ликвидации лесных пожаров в Якутии.

За прошедшие сутки сводный отряд ВВО в районе поселка Бясь-Кюёль оборудовал 200-метровый участок минерализованной полосы, общая ее протяженность составила свыше 8,5 километров.

Также военнослужащие оказывают помощь местному населению в вывозе мусора сгоревших зданий и построек. Всего совершено 11 машинорейсов, вывезено порядка 7 тонн мусора.

Работы по тушению продолжаются в четырех районах Якутии, где горит свыше 350 тысяч гектаров леса, за последние сутки в регионе ликвидировано четыре природных пожара на площади более 4 тысяч гектаров.

Всего в регионе действуют 35 лесных пожаров на площади 356 252 гектаров.

На ликвидацию последствий лесных пожаров прибывают волонтеры со всей России, они будут сажать деревья в рамках акции "Сохраним лес".

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
За новой жизнью: афганские беженцы эмигрируют в Иран и Пакистан
Ликвидация лесных пожаров в Якутии
Какие страны и когда признали независимость Абхазии
Семь признаний Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться