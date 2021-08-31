Спасти рядового: как прошел командный этап "Военно-медицинской эстафеты" АрМИ-2021

На горном полигоне Фориш в Республике Узбекистан прошел командный этап международного конкурса Армейских международных игр-2021 "Военно-медицинская эстафета".

На специально оборудованной трассе команды должны были преодолеть естественные и искусственные препятствия, соблюдая правила маскировки, оказать первую медицинскую помощь условно раненому и оттащить его в укрытие, а также организовать переправу раненых через преграду.

Международные соревнования "Военно-медицинская эстафета" – комплекс военно-спортивных и профессионально ориентированных состязаний среди военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на воинских должностях врачебного состава, среднего и младшего медицинского персонала войскового (флотского) звена медицинской службы вооруженных сил государств – участников Армейских международных игр.