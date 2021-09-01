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Российские корбали на "Кубке моря" АрМИ-2021 в Иране

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210901/1033135466/Rossiyskie-korbali-na-Kubke-morya-ArMI-2021-v-Irane.html

Экипаж корабля "Махачкала" показал лучший результат на этапе конкурса "Кубок моря" АрМИ-2021 в Иране.

Российские моряки быстрее и точнее всех поразили морскую мишень. Результат выполнения упражнения составил 14 минут 29 секунд.

При осмотре мишени были отмечены множественные попадания (около 10).

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