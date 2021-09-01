Российские корбали на "Кубке моря" АрМИ-2021 в Иране

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Корпорация добра: как работают благотворительные фонды Абхазии В Абхазии на сегодняшний день действующий сертификат благотворительности выдан только 12 фондам, хотя благотворительных организаций зарегистрировано более сотни. 47

Абхазские выпускники будут учиться в новом IT-колледже в Сириусе в Сочи Образовательный центр "Сириус" для одаренных детей был создан по инициативе президента России Владимира Путина в 2015 году. 40