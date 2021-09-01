Российские корбали на "Кубке моря" АрМИ-2021 в Иране

Российские моряки быстрее и точнее всех поразили морскую мишень. Результат выполнения упражнения составил 14 минут 29 секунд.
При осмотре мишени были отмечены множественные попадания (около 10).
Экипаж корабля "Махачкала" показал лучший результат на этапе конкурса "Кубок моря" АрМИ-2021 в Иране.
Российские моряки быстрее и точнее всех поразили морскую мишень. Результат выполнения упражнения составил 14 минут 29 секунд.
При осмотре мишени были отмечены множественные попадания (около 10).
США окончательно ушли из Афганистана. В аэропорту Кабула проводили последний американский самолет – с фейерверками и стрельбой в воздух.
На горном полигоне Фориш в Республике Узбекистан прошел командный этап международного конкурса Армейских международных игр-2021 "Военно-медицинская эстафета".
Cводный отряд инженеров Восточного военного округа участвует в ликвидации лесных пожаров в Якутии.
В США разбушевался ураган "Ида", оставив почти миллион домов без электричества в штате Луизиана. Скорость ветра превышает 240 километров в час.
В Абхазии на сегодняшний день действующий сертификат благотворительности выдан только 12 фондам, хотя благотворительных организаций зарегистрировано более сотни.
Образовательный центр "Сириус" для одаренных детей был создан по инициативе президента России Владимира Путина в 2015 году.
Учебный год в Абхазии начался в День знаний 1 сентября. Свои двери открыли 155 школ по всей республике.
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