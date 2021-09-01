Выполнение заключительного этапа конкурса "Тактический стрелок" АрМИ 2021

Соревнования завершились победой сборной России, второе место у Китая, третьими стали военнослужащие из Казахстана.

Армейские международные игры (АрМИ) 2021 года пройдут с 22 августа по 4 сентября. Планируется провести 34 международных конкурса в 15 странах мира. Приглашения участвовать в АрМИ-2021 направлены военным ведомствам 95 стран.