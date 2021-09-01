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Выполнение заключительного этапа конкурса "Тактический стрелок" АрМИ 2021

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210901/1033137392/Vypolnenie-zaklyuchitelnogo-etapa-konkursa-Takticheskiy-strelok-ArMI-2021.html

На территории учебного центра "Сельцы" Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова прошел заключительный этап конкурса АрМИ-2021 "Тактический стрелок".

Соревнования завершились победой сборной России, второе место у Китая, третьими стали военнослужащие из Казахстана.

Армейские международные игры (АрМИ) 2021 года пройдут с 22 августа по 4 сентября. Планируется провести 34 международных конкурса в 15 странах мира. Приглашения участвовать в АрМИ-2021 направлены военным ведомствам 95 стран.

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