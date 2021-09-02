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Заключительный этап "Мастера артиллерийского огня" АрМИ-2021

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Военнослужащие состязались в точности поражения целей из минометов, пулеметов, гранатометов и автоматов, а также отрабатывали нормативы по занятию огневых позиций и корректировке огня.

Конкурс проходил с 25 августа по 2 сентября на полигоне Широкий Карамыш в Саратовской области.

В Саратовской области завершился международный конкурс "Мастера артиллерийского огня - 2020", победителем которого стала российская команда. Второе место разделили минометчики из Белоруссии и Узбекистана, третье место заняли военнослужащие Таджикистана.

 

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