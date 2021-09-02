Эдвард Сноуден на просветительском марафоне "Новое Знание": трансляция завершена

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Делегация Минэкономразвития и Минэнерго России прибыла с визитом в Абхазию В апреле 2021 года делегация Минэкономразвития и Минэнерго России находилась в Абхазии с двухдневным визитом для проверки работ по Инвестпрограмме 2020-2022 годов. 5

Антикоррупционное управление, или Как в Абхазии исполняют закон о декларировании Закон "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами" с последними поправками вступил в силу 1 июля. 23