Эдвард Сноуден на просветительском марафоне "Новое Знание": трансляция завершена

Второй просветительский марафон "Новое Знание" проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде, Татарстане и Владивостоке с 1 по 3 сентября.
Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден 2 сентября принимает участие в просветительском марафоне "Новое Знание".
Второй просветительский марафон "Новое Знание" проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде, Татарстане и Владивостоке с 1 по 3 сентября.
Военнослужащие состязались в точности поражения целей из минометов, пулеметов, гранатометов и автоматов, а также отрабатывали нормативы по занятию огневых позиций и корректировке огня.
На территории учебного центра "Сельцы" Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова прошел заключительный этап конкурса АрМИ-2021 "Тактический стрелок".
Экипаж корабля "Махачкала" показал лучший результат на этапе конкурса "Кубок моря" АрМИ-2021 в Иране.
США окончательно ушли из Афганистана. В аэропорту Кабула проводили последний американский самолет – с фейерверками и стрельбой в воздух.
В апреле 2021 года делегация Минэкономразвития и Минэнерго России находилась в Абхазии с двухдневным визитом для проверки работ по Инвестпрограмме 2020-2022 годов.
Закон "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами" с последними поправками вступил в силу 1 июля.
Сильный дождь и ветер стали причиной падения деревьев на участке дороги между селами Адзюбжа и Кындыг.
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