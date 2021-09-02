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Эдвард Сноуден на просветительском марафоне "Новое Знание": трансляция завершена

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210902/1033141805/Edvard-Snouden-na-prosvetitelskom-marafone-Novoe-Znanie-pryamaya-translyatsiya.html
Эдвард Сноуден на просветительском марафоне "Новое Знание": трансляция завершена
Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден 2 сентября принимает участие в просветительском марафоне "Новое Знание".
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=1519407&type=mp4
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/09/02/1033141613.jpg
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PT1S
2021-09-02T14:00Z

Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден 2 сентября принимает участие в просветительском марафоне "Новое Знание".

Второй просветительский марафон "Новое Знание" проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде, Татарстане и Владивостоке с 1 по 3 сентября.

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