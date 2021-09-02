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Проблемы и перспективы: интервью главы Очамчырского района

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В интервью радио Sputnik глава администрации Очамчырского района Беслан Бигвава рассказал о проблемах района и перспективах его развития.

Новый глава района, который работает на должности чуть больше года, рассказал о существующих проблемах – плохих дорогах, водоснабжении и электричестве, нехватке рабочих мест, нежелании работать и ветхих сооружениях.

Были затронуты и темы способов развития района. По мнению Бигвава, из Очамчырского района можно сделать спортивную столицу Абхазии, куда будут съезжаться для тренировок не только спортсмены из республики, но и стран СНГ. Для этого есть необходимые климатические условия, считает Бигвава.

Также глава района рассказал об идее строительства завода по добыче пектина и его преимуществах для местного населения и бюджета республики. Он признался, что при обсуждении темы строительства завода, поставил единственное условие – принимать на работу только местных жителей.

Бигвава коснулся тем майнинга, последствий стихийных бедствий,уровни жизни населения в районе и поделился планами по его развитию.

 

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