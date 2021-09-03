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Сорвало крышу: жители многоэтажки в Гудауте рассказали о последствиях стихии  

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© Видео Адгур Авидзба, Бадри Есиава
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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210903/1033149732/Sorvalo-kryshu-zhiteli-mnogoetazhki-v-Gudaute-rasskazali-o-posledstviyakh-stikhii.html

Сильный ветер сорвал крышу двухэтажного дома на улице Гаркция в Гудауте вечером в четверг 2 сентября.

Жители многоквартирного дома, расположенного рядом с гудаутским вокзалом, провели ночь без крыши над головой. Вечером вторника на часть города обрушился сильный ветер и сорвал кровлю этого здания. Также он повалил несколько деревьев по Республиканской трассе.

© Sputnik / Бадри Есиава
"Нападение" стихии: крышу многоквартирного дома сорвало ветром в Гудауте

Беда не приходит одна. Спустя несколько часов после стихии начался ливень, и квартиры дома затопило. Его жильцы всю ночь пытались спасти свое имущество, но сделать это удалось далеко не в полной мере.

Некоторые уже попрощались с частью мебели, а другие готовятся к этому, если из-за воды она развалится.

Кровлю заменил брезент, который с надеждой на то, что это спасет от дождя, временно установили. Это не особо помогло. Вода все равно не переставала проникать в квартиры.

Жители дома обратились к районной администрации с просьбой помочь восстановить крышу. Днем в пятницу им привезли стройматериалы и приступили к ремонту. На завершение работ понадобится два или три дня.

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