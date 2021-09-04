Гонка патрульных нарядов конкурса "Страж порядка" АрМИ 2021

В третий день соревнований участников ждала гонка патрульных нарядов — испытание не только на силу и выносливость, но и на сугубо профессиональные умения и навыки.

Конкурс "Страж порядка" в этом году впервые проходил в сербском городе Кралево и состоял из четырех этапов. В ходе них участники показали свои навыки стрельбы, отработали действия патрульного наряда, поучаствовали в гонке патрульных нарядов на автомобилях с выполнением спецзадач, а также совершили бросок на 12 километров по трассе "Гонки героев".