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Гонка патрульных нарядов конкурса "Страж порядка" АрМИ 2021

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Sputnik Абхазия
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Команды военных полицейских из шести стран закончили выступления на третьем этапе конкурса Армейских международных игр-2021 "Страж порядка", который впервые проходит в Сербии.

В третий день соревнований участников ждала гонка патрульных нарядов — испытание не только на силу и выносливость, но и на сугубо профессиональные умения и навыки.

Конкурс "Страж порядка" в этом году впервые проходил в сербском городе Кралево и состоял из четырех этапов. В ходе них участники показали свои навыки стрельбы, отработали действия патрульного наряда, поучаствовали в гонке патрульных нарядов на автомобилях с выполнением спецзадач, а также совершили бросок на 12 километров по трассе "Гонки героев".

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