Марс на Земле: карьер в Свердловской области

Необычный пейзаж одного из карьеров Троицко-Байновского месторождения на Урале сняли с дрона.

Как сообщают СМИ, марсианский пейзаж простирается на площади более 70 квадратных километров недалеко от города Богданович.

На кадрах можно увидеть холмы Полдневского участка, а также озёра красно-бурого цвета и отвалы самых разных оттенков.

Причиной уникального цвета почвы и воды является глина, которую на этом участке месторождения начали добывать еще в XIX веке.