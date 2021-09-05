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Марс на Земле: карьер в Свердловской области

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Необычный пейзаж одного из карьеров Троицко-Байновского месторождения на Урале сняли с дрона.

Как сообщают СМИ, марсианский пейзаж простирается на площади более 70 квадратных километров недалеко от города Богданович.

На кадрах можно увидеть холмы Полдневского участка, а также озёра красно-бурого цвета и отвалы самых разных оттенков.

Причиной уникального цвета почвы и воды является глина, которую на этом участке месторождения начали добывать еще в XIX веке.

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