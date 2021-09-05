Слезоточивый газ и жертвы: в Черногории разгоняют протестующих

Полиция Черногории применила спецсредства против протестующих, которые блокируют въезд в старую столицу Цетине. В результате столкновений пострадали четыре человека.

Интронизации митрополита СПЦ Иоанникия в Цетинском монастыре началась в 08:00.

Запланированная церемония вызвала недовольство националистических кругов Черногории. Члены движения, называющие себя "комитами", накануне прорвали кордоны полиции и заблокировали въезды в Цетине из Подгорицы и Будвы, чтобы не допустить проезда сербского патриарха Порфирия и духовенства.

Тем не менее, торжественная встреча патриарха состоялась накануне вечером перед соборным храмом Воскресения Христова в Подгорице. Предстоятель СПЦ назвал участников насильственных протестов дорогими братьями и призвал их к любви и согласию. Однако протестующие остались ночью на баррикадах в Цетине.