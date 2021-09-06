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Кадры подъема вертолет Ми-8 со дна Курильского озера

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210906/1033161744/Kadry-podema-vertolet-Mi-8-so-dna-Kurilskogo-ozera.html

На Камчатке со дна Курильского озера подняли вертолет Ми-8, потерпевший крушение 12 августа.

Он лежал на глубине около 110 метров.

Вертолет с туристами из Москвы и Санкт-Петербурга упал в воду при посадке.

В результате авиакатастрофы погибли восемь человек из 16 находившихся на борту. Восемь человек выжили, из них четверо не пострадали.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Поисковая операция на месте была завершена 18 августа, когда на поверхность подняли тела всех погибших.

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