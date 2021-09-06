Кадры подъема вертолет Ми-8 со дна Курильского озера

На Камчатке со дна Курильского озера подняли вертолет Ми-8, потерпевший крушение 12 августа.

Он лежал на глубине около 110 метров.

Вертолет с туристами из Москвы и Санкт-Петербурга упал в воду при посадке.

В результате авиакатастрофы погибли восемь человек из 16 находившихся на борту. Восемь человек выжили, из них четверо не пострадали.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Поисковая операция на месте была завершена 18 августа, когда на поверхность подняли тела всех погибших.