Памяти Бельмондо: знаковые роли в кино

Артист стал звездой после ролей в фильмах "Профессионал" и "На последнем дыхании". За свою карьеру он сыграл десятки ролей в театре и снялся в 84 фильмах. Бельмондо получил немало престижных кинонаград, а также всеобщее признание и любовь зрителя.

И хотя он регулярно попадал в международные обзоры "киношных некрасавцев", при этом непременно возглавлял списки самых привлекательных мужчин Франции.

Бельмондо обладал великолепной физической формой и зачастую многие трюки в фильмах он исполнял сам, без дублера.

Знаковые роли актера смотрите в видео.