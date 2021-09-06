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Памяти Бельмондо: знаковые роли в кино

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210906/1033162325/Pamyati-Belmondo-znakovye-roli-v-kino.html

Легендарный французский актер Жан-Поль Бельмондо умер 6 сентября на 89-м году жизни.

Артист стал звездой после ролей в фильмах "Профессионал" и "На последнем дыхании". За свою карьеру он сыграл десятки ролей в театре и снялся в 84 фильмах. Бельмондо получил немало престижных кинонаград, а также всеобщее признание и любовь зрителя.

И хотя он регулярно попадал в международные обзоры "киношных некрасавцев", при этом непременно возглавлял списки самых привлекательных мужчин Франции.

Бельмондо обладал великолепной физической формой и зачастую многие трюки в фильмах он исполнял сам, без дублера.

Знаковые роли актера смотрите в видео.

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