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Военные учения ОДКБ в Киргизии

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Sputnik Абхазия
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В Киргизии на полигоне Эдельвейс начались военные учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Рубеж-2021".

В них принимают участие военные из России, Киргизии, Таджикистана, Казахстана, а также оперативные группы объединенного штаба и секретариата ОДКБ.

В программе — совместное планирование и подготовка к войсковой операции.

Со стороны России приглашены военнослужащие тувинской горной мотострелковой бригады ЦВО, а также личный состав объединенной российской военной базы.

Всего от РФ представлено около 500 военнослужащих, задействовано более 120 единиц вооружения и военной техники. Маневры завершатся 9 сентября.

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