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Танки грязи не боятся: стокилометровый марш мотострелков ЮВО

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Sputnik Абхазия
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Подразделения мотострелковой дивизии ЮВО совершили 100-километровый марш в район проведения двустороннего полкового тактического учения в Ростовской области.

Колонны техники сопровождали экипажи вертолетов армейской авиации.

На марше подразделения отработали боевое охранение колонн, преодолели труднопроходимые и условно зараженные участки местности, выполнили противодействие диверсионно-разведывательным группам и ударам авиации "противника".

В районе сосредоточения войск военнослужащие развернули пункты управления, оборудовали огневые позиции и произвели маскировку.

В ЮВО проводится четыре двусторонних батальонных и одно полковое тактических учений на общевойсковых полигонах, расположенных на Ставрополье, в Ростовской области, Чеченской республике, Волгоградской области и Крыму. В них принимает участие около 10 тысяч военнослужащих, задействовано порядка 800 единиц вооружения и техники, включая, танки, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня. В целях межвидового взаимодействия от объединения ВВС и ПВО ЮВО привлечено более 40 самолетов и вертолетов армейской и оперативно-тактической авиации.

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