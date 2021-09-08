Танки грязи не боятся: стокилометровый марш мотострелков ЮВО

Колонны техники сопровождали экипажи вертолетов армейской авиации.

На марше подразделения отработали боевое охранение колонн, преодолели труднопроходимые и условно зараженные участки местности, выполнили противодействие диверсионно-разведывательным группам и ударам авиации "противника".

В районе сосредоточения войск военнослужащие развернули пункты управления, оборудовали огневые позиции и произвели маскировку.

В ЮВО проводится четыре двусторонних батальонных и одно полковое тактических учений на общевойсковых полигонах, расположенных на Ставрополье, в Ростовской области, Чеченской республике, Волгоградской области и Крыму. В них принимает участие около 10 тысяч военнослужащих, задействовано порядка 800 единиц вооружения и техники, включая, танки, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня. В целях межвидового взаимодействия от объединения ВВС и ПВО ЮВО привлечено более 40 самолетов и вертолетов армейской и оперативно-тактической авиации.