В Ногинске взорвался газ в жилом доме, есть погибшие

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Взрыв газовоздушной смеси произошел в девятиэтажке в Ногинске 8 сентября. Предварительно, обрушились второй и третий этажи здания и частично четвертый этаж. Эвакуированы более 170 человек.
По последним данным Следственного комитета, в результате взрыва два человека погибли, 17 пострадали, из них шесть (в том числе двое детей) госпитализированы.
Позднее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что двое взрослых и ребенок могут находиться под завалами.
Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.