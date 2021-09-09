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История афганской семьи, потерявшей десять человек при авиаударе США

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210909/1033176819/Istoriya-afganskoy-semi-poteryavshey-desyat-chelovek-pri-aviaudare-SShA.html

В интервью RT двое мужчин из Кабула рассказали, как во время ракетного авиаудара США потеряли членов своей семьи.

Атака, направленная якобы против террористов, унесла десятки жизней мирных жителей.

Среди них оказались и родные Эмаля Ахмади и Джамшида Юсуфи.

По словам афганцев, американцы унизили их страну и преследовали лишь собственные цели.

Подробнее - в видео RT.

* "Исламское государство" (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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