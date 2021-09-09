История афганской семьи, потерявшей десять человек при авиаударе США

https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/09/09/1033176131.jpg
Sputnik Абхазия
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo.png
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210909/1033176819/Istoriya-afganskoy-semi-poteryavshey-desyat-chelovek-pri-aviaudare-SShA.html
В интервью RT двое мужчин из Кабула рассказали, как во время ракетного авиаудара США потеряли членов своей семьи.
Атака, направленная якобы против террористов, унесла десятки жизней мирных жителей.
Среди них оказались и родные Эмаля Ахмади и Джамшида Юсуфи.
По словам афганцев, американцы унизили их страну и преследовали лишь собственные цели.
Подробнее - в видео RT.
* "Исламское государство" (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.