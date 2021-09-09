Жизнь после потопа: как река Азлагарка "атаковала" немецкую семью в Лыхны

Гульмут Пробст вместе со своей супругой Зоей живет через дорогу от небольшой реки Азлагарка. С конца 1970-х годов эта река вышла из берегов во второй раз, но такой урон она нанесла впервые.

В августе 2021 года после ливневых дождей уровень воды в Азлагарке поднялся на несколько метров. Стихия повалила забор семьи Пробст, вырвала с петель ворота, затопила дом и разрушила ограду могилы, где похоронен их племянник Виталий Неифельд, погибший во время операции по освобождению Гагры от грузинских войск в октябре 1992 года. Ему было 29 лет.

Течение унесло скотину, несколько кур и цыплят. В доме пострадали мебель, бытовая техника и полы. По рассказу Гельмута, им самим чудом удалось спастись. При попытке пройти через двор с супругой на спине и выйти на безопасное место, потоки воды сбили его с ног. Им пришлось вернуться в дом, но долго оставаться там они не могли. Тогда Гельмут снова взвалил на спину жену, вышел на улице и пробился к холму в саду, где их встретил сын.