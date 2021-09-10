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Глава Нового Афона рассказал об итогах турсезона и проблемах города

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Sputnik Абхазия
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В интервью радио Sputnik глава Нового Афона Темур Отырба рассказал о проблемах города, реализуемых проектах, итогах турсезона и приоритетных задачах.

Глава Нового Афона рассказал об итогах летнего туристического сезона. По его словам, загруженность отелей составила порядка 90%, что повышает бюджет города и республики в целом. Основной бюджетосоставляющий объект - Новоафонская пещера. С 1 января по 1 сентября 336 780 человек посетили пещеру, что составило порядка 168 миллионов рублей.

Отырба рассказал, что в городе сегодня порядка восьми-десяти крупных отелей с фондом 60-80 номеров, средняя загруженность от 2000 до 2500 человек.

В Новом Афоне, по словам главы, согласно данным 2011 года, проживает порядка 1500 человек, которые в основном занимаются гостиничным, ресторанным бизнесом, владеют торговыми точками. 

Также в интервью Отырба коснулся темы водоснобжения, электричества, рассказал о "потерянных" цитрусовых насаждениях, новых инвестпроектах и поделился своей главной целью на руководящей должности.

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