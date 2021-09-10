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Вопреки всему: газопровод "Северный поток – 2" полностью готов

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Строительство газопровода "Северный поток – 2" полностью завершено. Оператор проекта магистрали опубликовал видеоролик с анимацией, на котором показал стыковку последней трубы.

Ходу строительства препятствовали множество сил. Против "Северного потока – 2" выступали и США, и Украина. Американцы пытались продвинуть в Европу свой сжиженный природный газ. Украинцы боялись потерять доходы от транзита: Nord Stream 2 проложила трубы по дну Балтийского моря из России в Германию через территориальные воды еще трех стран – Финляндии, Швеции и Дании, а Украина осталась за бортом.

Укладка труб заняла в общей сложности три года. Поставки газа в Европу начнутся до конца 2021-го. Монтажеры оператора "Северного потока – 2" подошли к работе креативно. Передали настроение от и до: начали с похоронной музыки, когда проект чуть было не загубили, но закончили позитивом.

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