Маленькие государства и большие угрозы: интервью Андраника Миграняна

Известный российский историк, профессор МГИМО, общественный деятель Андраник Мигранян приехал с визитом в Абхазию, встретился со студентами АГУ, дал пресс-конференцию в Сухуме и побывал в гостях радио Sputnik.

В беседе со Sputnik Мигранян затронул проблемы маленьких государств. Он отметил, что необходимый фактор становления государства на начальном этапе – национальная консолидация, и затем нужно определять, кто главные союзники, четко и ясно обозначить приоритеты.

"Очень важно, чтобы молодое государство понимало свои краткосрочные и долгосрочные выгоды", - сказал он.

В эфире поговорили на тему национальных интересов, перспектив инвестиционного климата Абхазии.

"Нельзя замкнуться на себе и думать, что вы можете никого не пускать и при этом еще и развиваться. С другой стороны, нельзя просто так распахнуть двери и сказать – идите, берите. Каждая страна находит какую-то особенность национальной геополитической ситуации", - сказал Мигранян.

Подробнее об этих темах, а также о ситуации в Нагорном Карабахе, перспективах развития отношений Грузии с Россией и США – в видео Sputnik.

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